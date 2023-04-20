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15:36, 20 апреля 2023Мир

Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман

NBC: власти Израиля поощряют культуру безнаказанности за атаки на христиан и мусульман

Фото: Jamal Awad / Reuters

Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман, а также в поощрении культуры безнаказанности за нападения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на церковных лидеров в Иерусалиме.

Представители христиан отмечают, что в последние недели обострилась напряженность вокруг христианских и мусульманских святых мест, «переросшая в насилие». Они опасаются, что вскоре опять подвергнутся нападениям.

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Семен Александров
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