Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман

NBC: власти Израиля поощряют культуру безнаказанности за атаки на христиан и мусульман

Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман, а также в поощрении культуры безнаказанности за нападения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на церковных лидеров в Иерусалиме.

Представители христиан отмечают, что в последние недели обострилась напряженность вокруг христианских и мусульманских святых мест, «переросшая в насилие». Они опасаются, что вскоре опять подвергнутся нападениям.