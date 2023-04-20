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19:09, 20 апреля 2023Мир

Племянник Джона Кеннеди рассказал о воевавшем на Украине сыне

Кандидат в президенты США Кеннеди заявил об участии сына в боях на харьковском направлении

Фото: Brian Snyder / Reuters

Претендующий на пост президента США Роберт Кеннеди заявил, что его сын Коннор принимал участие в боевых действиях на Украине. Демократ, который приходится племянником Джону Кеннеди, рассказал об участии сына в боях на харьковском направлении в эфире телеканала Fox News.

«Мой собственный сын служил там и вступил в отряд специального назначения», — отметил политик, добавив, что 28-летний Коннор участвовал в харьковской наступательной операции.

Родственник политика о своем участии в боевых действиях заявил в октябре 2022 года в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Мужчина уточнил, что записался в Интернациональный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в целом на Украине пробыл недолго.

Ранее в Соединенных Штатах раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине.

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Варвара Кошечкина
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