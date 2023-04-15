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04:25, 15 апреля 2023Мир

В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине

Экс-разведчица Пентагона: США ответят санкциями в случае гибели своего солдата на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko/ Reuters

Бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер озвучила план действий США на случай, если один американский солдат погибнет на территории Украины. Ее оценку приводит Fox News.

Так, по словам экс-разведчицы, Вашингтон не станет наносить удары по России, а может и вовсе никак не отреагировать на «случайную гибель» своего военнослужащего.

Коффлер пояснила, что активные боевые действия против России не рассматривались бы любым из американских лидеров до тех пор, пока конфликт не «зашел слишком далеко», а российская сторона не «атаковала и убила сотни американцев».

Экс-офицер добавила, что США, вероятнее всего, ответили бы санкциями против Москвы в случае, если американский солдат погиб на Украине.

Ранее сообщалось, что в Артемовске уничтожили ветерана 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил (ВС) США Криса Кэмпбелла. Кроме того, 12 апреля стало известно, что два американских наемника погибли во время боевых действий на Украине.

Марина Совина
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