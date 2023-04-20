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12:24, 20 апреля 2023Культура

В Okko выйдет документальный фильм о лидере «Короля и Шута» Горшеневе

Документальный фильм, посвященный лидеру группы «Король и Шут», выйдет на Okko 24 апреля

Фото: Пресс-служба Okko

Первая серия документального проекта, посвященного лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу, выйдет в Okko 24 апреля этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо этого, двухсерийный проект под названием «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» будет представлен в рамках внеконкурсной программы 45-го Международного Московского Кинофестиваля «Свободная мысль» 22 апреля.

Авторами картины, производством которой занималась студия «Мувистарт», выступили режиссер и сценарист Дарья Иванкова, а также режиссер монтажа Тимур Федоров.

Участие в документальном фильме, посвященном творчеству и личной жизни рок-музыканта, примут участники группы «Король и Шут» Андрей Князев, Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, родной брат Михаила Горшенева, лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев, мать артиста Татьяна Ивановна Горшенева, а также Сева Гаккель, музыкант и основатель клуба «TaMtAm», в котором группа «Король и Шут» начинала свой путь.

Один из фронтменов коллектива Князев заявил, что проект является результатом тяжелой и углубленной работы, проделанной с душой и любовью к группе: «Я знаю, насколько тяжело дался сбор информации для этого документального фильма. Нужно было коммуницировать с большим количеством людей, получать от них материалы или одобрение на использование. А также собрать всех главных действующих лиц и с каждым побеседовать. Посмотрев первую часть, я могу сказать, что это может стать настоящим подарком фанам и поклонником творчества группы “Король и Шут”».

Продюсер оригинального контента онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев добавил, что фильм вызывает бурю эмоций, а также назвал картину семейной драмой.

«Это особенно заметно в первой части фильма, где рассказывается о взаимоотношениях Горшка и его отца, и еще больше будет присутствовать во второй части. При этом возникает чувство ностальгии о том времени, которое было веселым и безудержным, построенном на музыке и ярко выкрученных чувствах внутри каждого из нас. И одновременно переполняет чувство радости, что ты вышел из этого периода целым и невредимым. Фильм крутой, добрый, грустный и веселый одновременно. Желаю всем приятного просмотра!», — подчеркнул Гордеев.

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Анастасия Астахова
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