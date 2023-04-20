В СПЖ Украины сообщили о прибытии силовиков в Киево-Печерскую лавру

В Киево-Печерскую лавру вновь прибыли украинские силовики, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) Украины в Telegram.

«В Киево-Печерскую лавру вновь приехали "красные береты"», — говорится в сообщении, к которому прикладывается видео происходящего.

Накануне силовики прибыли в монастырь из-за сообщения о «минировании» лавры. В это время около монастыря собрались прихожане. Как утверждали в СПЖ, они пришли на богослужение. Однако верующих пока не впускали.