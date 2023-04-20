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08:48, 20 апреля 2023Среда обитания

В Москве стали дольше продаваться квартиры

«Циан.Аналитика»: вторичные квартиры в Москве стали продаваться в среднем 124 дня

Фото: Unsplash

В 2023 году в Москве и Подмосковье увеличился средний срок нахождения на сайте объявления о продаже вторичной квартиры. Объекты стали продаваться дольше в сравнении с прошлым годом. К таким выводам пришли эксперты «Циан.Аналитики», сообщает «Коммерсантъ».

Специалисты подсчитали, что в 2021 году в Москве объявление находилось на рынке в среднем 87 дней, а в Подмосковье — 86 дней. В то время в столице был рекордный спрос на подобные объекты. В 2022 году показатель в Москве повысился до 99 дней, в Московской области — до 104 дней. Что касается 2023 года, то пока объявления в среднем находятся на рынке 124 дня в столице и 129 дней в области.

По мнению специалистов, на данный момент с момента начала поиска покупателя до выхода на сделку проходит в среднем шесть месяцев. Однако при активном рынке этот срок не превышает трех месяцев. «Абсолютный рынок покупателя. Выбирают очень долго, придирчиво, активно торгуются», — заявил частный маклер Василий Павлов.

Ранее эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» выяснили, что по итогам марта 2023 года в Москве подешевело вторичное жилье — квадратный метр потерял в цене 5,11 процента.

Нина Ташевская
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