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09:24, 20 апреля 2023Силовые структуры

Выбросившую в мусорный бак тело новорожденного ребенка россиянку задержали

Cиловики задержали мать, выбросившую в мусорный бак под Оренбургом тело 4-месячного сына

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Силовики задержали 22-летнюю мать, выбросившую в мусорный бак под Оренбургом тело четырехмесячного сына. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ее поймали в городе Кинель Самарской области и доставили в территориальный следственный отдел СКР.

По информации ведомства, 19 апреля мертвого младенца обнаружил сотрудник коммунальных служб, выгружавший мусор в районе жилых домов на улице Суворова. Матерью ребенка оказалась 22-летняя местная жительница. По версии следствия, 15 апреля россиянка поняла, что ее сын скончался из-за болезни. Женщина испугалась ответственности и решила избавиться от тела, завернув его в пакет и выбросив на помойку. После этого она покинула город.

Экспертиза установила, что младенец скончался от пневмонии. Следов телесных повреждений на его теле не обнаружили. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Екатерина Власова
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