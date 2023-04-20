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08:33, 20 апреля 2023Бывший СССР

В СНГ раскритиковали вступление Финляндии в НАТО

Генсек СНГ Лебедев: вступление Финляндии в НАТО не укрепляет безопасность Хельсинки

Фото: Lehtikuva / Reuters

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепляет ее безопасность. Об этом в беседе с ТАСС заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев.

Он раскритиковал решение Финляндии присоединиться к НАТО, подчеркнув, что ей никто не угрожал. «Мы опять же здесь сожалеем об этом шаге Финляндии, который не укрепляет безопасность страны, честно говоря, но и, естественно, не способствует сохранению безопасности Российской Федерации и других стран Содружества», — отметил Лебедев.

Финляндия официально вступила в альянс 4 апреля. Решение о присоединении к военному блоку она приняла в 2022 году. Власти страны назвали причиной начало спецоперации России на Украине.

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Марина Совина
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