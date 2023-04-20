Нюша показала лицо без макияжа и фильтров

Певица Нюша показала лицо без макияжа на фото без фильтров

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала естественную внешность на новом фото без ретуши и фильтров. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя исполнительница поделилась снимком, на котором она запечатлена в белом банном халате с собранными в низкий хвост волосами. При этом на ее лице отсутствовал макияж. На размещенном изображении знаменитость пила кофе, сидя перед фотографом в кресле.

В связи с тем, что телезвезда поделилась постом в сторис, поклонники не имели возможности публично прокомментировать ее публикацию.

В декабре 2022 года Нюша прошлась по улице в откровенном образе и вызвала споры в сети. Знаменитость выложила в соцсетях видео, на котором она запечатлена в фиолетовом платье, оформленном высоким разрезом на левом бедре, с вырезом на животе и завязками на груди, в туфлях на шпильке в тон наряда. Многие поклонники, в свою очередь, заподозрили певицу в беременности, обратив внимание на ее выпирающий живот.