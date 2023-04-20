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16:19, 20 апреля 2023Россия

В Москве пенсионеры толпой напали на занявшего беседку в парке айтишника

Shot: в Москве пенсионеры толпой напали на айтишника в Воронцовском парке из-за беседки

Фото: Unsplash

В Москве пенсионеры толпой напали на айтишника в Воронцовском парке из-за занятой им беседки. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, 32-летний мужчина планировал поработать на свежем воздухе. Он разместился в парковой беседке, где нашел розетку для зарядки ноутбука.

Неожиданно в беседку пришла компания пожилых мужчин. Они попросили айтишника пересесть, поскольку собирались играть там в шахматы, шашки и домино. Программист стал объяснять пенсионерам, что ему очень нужна розетка, но те его объяснение проигнорировали. Один из пожилых игроков достал бутылку с водой и пытался залить ноутбук мужчины.

Программист выбил воду из рук дедушки. В ответ на это товарищи шахматиста напали на айтишника с кулаками.

После потасовки мужчина пошел в полицию, где заявил, что ему порвали куртку за 30 тысяч рублей, поцарапали ноутбук и повредили провод для зарядки.

20 марта сообщалось, что в Сочи пенсионер палкой избил женщину за то, что она вычесывала гладкошерстную собаку во дворе.

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Анна Щербакова
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