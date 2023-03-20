В России пенсионер палкой избил вычесывавшую собаку женщину и попал на видео

В Сочи пенсионер палкой избил вычесывавшую собаку во дворе женщину и попал на видео

В Сочи пенсионер палкой избил женщину за то, что она вычесывала гладкошерстную собаку во дворе. Снятую сразу после случившегося видеозапись опубликовал Telegram-канал «Реальный Сочи».

На кадрах женщина с кровоподтеком на губе рассказывает, что ее «палкой побил» стоящий напротив нее пожилой мужчина. Россиянка утверждает, что пенсионер ударил собаку, а после того, как она попыталась защитить животное — и ее саму. В свою очередь, мужчина отрицает факт избиения. Во время разговора в одной руке он держит пару строительных перчаток, а другой свободно жестикулирует.

На шум во дворе выбежал сын пенсионера, схватил палку со следами крови и скрылся, сообщает Telegram-канал. Однако очевидцы нашли ее фрагмент и приложили его к заявлению в полицию.

В сентябре 2022 года на востоке Москвы пенсионер взял в заложники 12-летнего ребенка. Перед этим мужчина избил мальчика палкой во дворе. Пенсионер разозлился из-за громкого детского смеха.