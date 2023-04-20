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15:58, 20 апреля 2023Силовые структуры

В России выявили рекордное число совершивших преступление мужчин-пенсионеров

ВС России: в 2022 году за преступления осуждено свыше 13 тысяч мужчин-пенсионеров
Начало событий в новости Верховный суд раскрыл число оправдательных приговоров в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России выявлено рекордное за десять лет число совершивших уголовные преступления мужчин-пенсионеров. Об этом говорится в статистике Верховного суда (ВС) за 2022 год, передает РБК.

Впервые с 2013 года за уголовные преступления осуждено свыше 13 тысяч мужчин старше 60 лет и 5945 женщин старше 55 лет.

Всего за прошлый год были осуждены 578 751 человек. Примерно 40 процентов из них имели неснятые и непогашенные судимости.

Доля обвинительных приговоров людям старше 50 лет составляет 10 процентов от общего числа осужденных, или 61 655.

59 процентов от всех приговоров традиционно приходится на людей в возрасте от 30 до 49 лет. Меньше всего осужденных подростков — 2,4 процента.

Ранее 20 апреля Верховный суд России сообщил, что в 2022 году на 300 приговоров приходился один оправдательный. Всего за прошлый год было осуждено более 614 тысяч человек, а 2062 были оправданы. Из осужденных 160 тысяч человек получили условные сроки, а 78 тысяч человек были оштрафованы.

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Любовь Ширижик
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