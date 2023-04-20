Верховный суд раскрыл число оправдательных приговоров в России

Верховный суд России: на 300 приговоров в 2022 году приходился один оправдательный

Верховный суд России раскрыл данные о числе оправдательных приговоров в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ.

В 2022 году на 300 приговоров в России приходился один оправдательный.

Всего за прошлый год было осуждено более 614 тысяч человек, а 2062 были оправданы. Из осужденных 160 тысяч человек получили условные сроки, а 78 тысяч человек были оштрафованы.

Большинство фигурантов были безработными (370 тысяч человек). 141 тысяча преступлений были совершены в нетрезвом виде. 90 тысяч осужденных — женщины.

Ранее сообщалось, что два человека получили реальные сроки за фейки о Российской армии в 2022 году.