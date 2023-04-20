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15:24, 20 апреля 2023Мир

Названо возможное число людей с доступом к документам Пентагона

Политолог Дудаков: доступ к документам Пентагона есть у миллиона человек

Фото: Salma Bashir Motiwala / Shutterstock / Fotodom

Доступ к базе данных Пентагона, документы из которой опубликовал военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейру есть у более чем миллиона человек, в их число входят сотрудники спецслужб, Пентагона, представители Нацгвардии. Потому удивительным кажется то, что утечка не произошла раньше. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

«Доступ к этой базе имеет очень большое количество людей, больше 1 миллиона человек. Это общая база, которая открыта для представителей всех спецслужб, для Пентагона, для представителей Нацгвардии, к которым и относился Тейшейра. Понятно, что есть определенные уровни доступа к информации. И, видимо, у Тейшейра был самый низкий, потому что в опубликованных данных много домыслов и неверных данных», — сказал политолог.

Получить разрешение на доступ к информации, по словам Дудакова, достаточно несложно: достаточно пройти проверку на отсутствие проблем с законом, связи с иностранными спецслужбами, употребление запрещенных веществ. Именно по этой причине сегодня так много людей, имеющих доступ к данным.

«Удивительно, что не так много людей выкладывают документы. Тейшейра стал первым после военнослужащей Челси Мэннинг, которая за схожее преступление была осуждена на 35 лет. Тейшейра тоже попытаются посадить на как можно более долгий срок», — считает Дудаков.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В опубликованных в сети документах содержалась информация о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Предполагаемым виновником утечки оказался 21-летний Джек Тейшейра, который был лидером небольшой игровой онлайн-группы. Считается, что именно в сообществе Тейшейра публиковал секретные документы.

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Варвара Кошечкина
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