В российском регионе поезд задавил двоих человек

В Еврейской автономной области грузовой поезд задавил насмерть двоих человек

Утром 20 апреля грузовой поезд задавил насмерть двух человек в Еврейской автономной области. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде станции Ин Дальневосточной железной дороги. Предположительно, мужчина и женщина хотели перейти пути перед приближающимся локомотивом, игнорируя правила безопасности.

По информации следователей, машинист подал звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Обе жертвы от полученных травм скончались на месте. Начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро. Пассажир упал на пути на станции «Гражданский проспект». Вестибюль пришлось закрыть на вход.

В январе в Москве пассажир погиб после падения на пути на станции «Котельники» на Таганско-Краснопресненской линии метро.