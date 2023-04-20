Politico: ЕС назначил литовского дипломата послом в США из-за отстаивания позиции Киева

Европейский союз (ЕС) назначил литовского дипломата Йовиту Нелюпшене послом в США из-за ее роли в отстаивании позиции Киева в Брюсселе. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутреннюю записку о назначениях от 14 апреля.

Среди других причин назначения Нелюпшене называется стремление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен установить более тесные связи с администрацией США, в том числе в сфере безопасности и по политике в отношении Украины. Дипломат последние полгода является заместителем министра иностранных дел Литвы, ранее она также занимала должность посла страны при Евросоюзе.

Кроме того, замглавы директората ЕК по вопросам соседства и переговоров о расширении Катарина Матернова будет назначена новым послом ЕС на Украине. Издание пишет, что это еще один сигнал поддержки властей Киева, которые пытаются добиться вступления страны в Евросоюз. Матернова тесно связана с украинским руководством, что является преимуществом для представления европейских интересов на Украине, уточняет Politico.

Между тем, сообщалось о работе Вашингтона и Брюсселя над тем, чтобы Украина соответствовала стандартам по вступлению ЕС. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что это сотрудничество позволит к концу 2023 года начать официальные переговоры по членству республики в Евросоюзе.