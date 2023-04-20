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18:18, 20 апреля 2023Мир

В США указали на скрываемые властями коррупционные преступления Зеленского

Экс-разведчик Риттер: власти США знают и скрывают коррупционные преступления Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал предположение, что власти страны знают о коррупционных преступлениях президента Украины Владимира Зеленского, но скрывают это. На это он указал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-разведчик утвердительно ответил на вопрос, знают ли в администрации президента Соединенных Штатов, что украинский лидер — мошенник. «Они содействует этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не допускают инспекций и аудитов», — посчитал Риттер.

Он пояснил, что если о всех деталях военной и финансовой помощи Украине станет известно, в США за счет общественного давления откажутся от поддержки украинской армии.

Ранее Риттер высказал мнение, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией из-за политики Владимира Зеленского.

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Антон Похиляк
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