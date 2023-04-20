Русское общество в Латвии отреагировало на запрет празднования Дня Победы

Глава Русского общества в Латвии Фаворская назвала ударом запрет празднования Дня Победы

Запрет Сеймом Латвии митингов, шествий, пикетов и других массовых мероприятий в День Победы стал очередным ударом со стороны властей для русских в республике, считает председатель Русского общества в стране Татьяна Фаворская. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на решение парламента.

Это не первый удар по нам и не первое унижение. Памятники в основном снесли и продолжают сносить. Несколько человек сидят у нас в тюрьме совершенно ни за что, 16 человек под следствием Татьяна Фаворская председатель Русского общества в Латвии

Татьяна Фаворская отметила, что решение Сейма было ожидаемым.

«Как мы можем к этому относиться? Конечно, отрицательно. Мы будем посещать захоронения в этот день и возлагать цветы, венки. Кладбище посещать пока что не запрещают, памятников у нас практически не осталось, и прийти к памятникам некуда. Насчет посещения кладбищ еще пока не придумали запрета, так что будем посещать воинские захоронения», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

20 апреля Сейм Латвии в срочном порядке в двух чтениях принял закон, который запрещает проводить 9 мая любые массовые мероприятия, кроме тех, что приурочены к Дню Европы, передает Delfi.

Согласно аннотации, цель инициативы — защитить интересы государства и общества, избежать беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества. Также закон призван не допустить угрозы и уничижения ценностей Латвии как демократического государства, раскола общества, прославления войны, тоталитаризма, насилия и искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

Государства Европейского союза отмечают день окончания Второй мировой войны 8 мая. 9 мая назван Днем Европы в честь годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана. Дату принято считать отправной точкой начала европейской интеграции.