В Латвии запретили празднование Дня Победы

Сейм Латвии запретил проведение любых мероприятий 9 мая, кроме связанных с Днем Европы

Сейм Латвии в срочном порядке принял законопроект о запрете проведения любых мероприятий в День Победы, кроме тех, которые связаны с Днем Европы. Об этом сообщает агентство Delfi.

Закон устанавливает, что 9 мая в публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов. Также в течение суток запрещено использование пиротехники.

По словам депутатов, закон должен защитить интересы государства и не допустить беспорядков. Кроме того, он поможет защитить образ Латвии как демократического государства и избежать «искаженного отражения исторических событий».

Ранее полиция Эстонии сообщила, что силовые структуры страны будут жестко реагировать на демонстрацию «враждебной символики» и пропаганду войны. Правоохранители не запрещают поминовение погибших, но предупреждают, что оно не должно использоваться для разжигании ненависти».