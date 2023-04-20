Определены наиболее благоприятные для жизни звезды

Nature Communications: звезды с низкой металличностью более благоприятны для жизни

Ученые Институтов химии и исследования Солнечной системы Общества имени Макса Планка определили, что наиболее благоприятными для возникновения сложной жизни являются системы со звездами, имеющими низкую металличность. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи смоделировали атмосферы планет земного типа, чьи родительские звезды имеют температуру от 5300 до 6300 кельвинов. Целью было показать, влияют ли свойства звезды на способность планеты формировать озоновый слой, достаточный для защиты потенциальной биосферы от ультрафиолетового излучения. Оказалось, что несмотря на то, что звезды с высокой металличностью в целом излучают меньше ультрафиолета, поверхности их планет больше подвергаются воздействию более интенсивного ультрафиолетового излучения, разрушающего озон.

Такой результат означает, что чем старше становится Вселенная и металличность звезд в ней увеличивается, тем реже будут возникать условия, благоприятные для эволюции. Таким образом, системы со звездами с низкой металличностью являются более подходящими целями для поиска внеземной жизни.

Металличность — это показатель соотношения атомов водорода и элементов тяжелее гелия, которые в астрофизике относят к «металлам». Поскольку тяжелые элементы производятся в результате термоядерных реакциях в звездах, сверхновых и при слиянии нейтронных звезд, во Вселенной становится все больше тяжелых элементов, которые, в свою очередь, являются строительным материалом для звезд следующего поколения. Величина металличности позволяет определить, когда именно возникла звезда.