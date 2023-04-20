На Украине назвали контрнаступление ВСУ сюрпризом

Депутат Верховной Рады Вениславский назвал контрнаступление ВСУ сюрпризом для украинцев

Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет сюрпризом для украинцев. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, его цитирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных (…), но и для многих украинцев», — считает нардеп. Неожиданностью, по его словам, станет время контрнаступления украинской армии и направления, по которым ВСУ решатся атаковать.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно информации, оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые в настоящий момент перевооружаются силами США и союзников.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Донбассе на четырех направлениях: артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском. Она также отметила, что в настоящий момент украинская армия проводит «активные штурмовые действия» в самом Артемовске.