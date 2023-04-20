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14:39, 20 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали контрнаступление ВСУ сюрпризом

Депутат Верховной Рады Вениславский назвал контрнаступление ВСУ сюрпризом для украинцев

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет сюрпризом для украинцев. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, его цитирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных (…), но и для многих украинцев», — считает нардеп. Неожиданностью, по его словам, станет время контрнаступления украинской армии и направления, по которым ВСУ решатся атаковать.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно информации, оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые в настоящий момент перевооружаются силами США и союзников.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Донбассе на четырех направлениях: артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском. Она также отметила, что в настоящий момент украинская армия проводит «активные штурмовые действия» в самом Артемовске.

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Кристина Есикова
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