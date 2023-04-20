В России рассказали о недостатках современных танков

Военный обозреватель Суконкин рассказал о недостаточной защите современных танков

Недостатком современных танков, который выявила специальная военная операция (СВО) на Украине, стала слабая защита кормы. Об этом военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал в беседе с News.ru.

Он отметил, что раньше танки модернизировали для защиты от поражающих факторов противотанкового оружия, но в современных боевых действиях применяют FPV-дроны с боевыми частями от противотанковых гранатометов и сбрасывают гранаты с беспилотников в открытые люки. «Но раньше считалось, что ракета или снаряд прилетит только со стороны противника, а не сзади. Из-за этого корма танка оставалась уязвимой», — сказал обозреватель.

По словам Суконкина, СВО показала, что в дополнительном бронировании нуждаются все узлы танка. Также необходимо усиливать защиту днища от современных противотанковых мин, которые могут полностью уничтожить машину.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что комплекс активной защиты «Арена-М» планируют установить на танки Т-80 и Т-90.

В марте источник РИА Новости рассказал, что в российские войска начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков.