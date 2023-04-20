Американскую поджигательницу осудили в России на принудительные работы

В Екатеринбурге суд приговорил американку к принудительным работам за поджоги из мести

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 48-летней гражданке США Елене Тейлор, в девичестве Сергеевой, за серию поджогов, совершенных из мести. Об этом сообщает Е1.ru.

Женщине назначено наказание за умышленное уничтожение имущества в виде принудительных работ в исправительном центре сроком на один год и семь месяцев с удержанием части зарплаты в доход государства. При этом ей зачли в наказание срок пребывания под домашним арестом и СИЗО в период следствия. Через несколько месяцев американка выйдет на свободу.

По информации издания, в 2004 году екатеринбурженка Сергеева уехала в США, вышла там замуж и получила гражданство. Через некоторое время она развелась и отсудила у мужа половину имущества, в том числе дом в штате Орегон. Оставив двух детей с бывшим супругом, Елена в 2019 году приехала в родной город, чтобы вступить в наследство — мать завещала ей двухкомнатную квартиру. Из-за недвижимости у нее испортились отношения с братом Сергеем — его с семьей она выгнала из квартиры и сдала в аренду. Родственник пошел в суд и выиграл дело — он добился права пожизненного проживания там.

Сергеева решила отомстить. Она переодевалась мужчиной, надевала парик, клеила усы и, замаскировавшись, подожгла сначала машину брата, а затем автомобиль, дом и баню бывшего делового партнера, с которым у нее также произошел конфликт. Женщина использовала горючую смесь и фитиль, а между поджогами уезжала в Америку. В ходе следствия проверялась информация, что она искала киллеров для убийства брата, но в суде эта версия не подтвердилась.

После задержания Тейлор-Сергеева признала вину, ее поместили под домашний арест. Однако она срезала браслет и сбежала. Ее поймали 25 мая 2022 года в аэропорту Кольцово при попытке вылететь в США через Казахстан. Женщину отправили в СИЗО.