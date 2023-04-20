В Москве захотели изменить систему оплаты отопления

В Госдуму внесли законопроект об особенностях оплаты отопления в Москве

В Госдуму внесли законопроект, который позволит властям Москвы устанавливать особенности определения стоимости отопления помещений в многоквартирных домах. О том, что в столице могут начать по-новому платить за тепло, говорится в опубликованном на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности документе.

Сейчас начисление платежей по оказанным коммунальным услугам в Москве происходит равномерно в течение года. Сумма формируется при учете объема потребляемого тепла за предыдущий год. В конце года россияне получают единовременный платеж, определяющийся как разница между фактическим расходом ресурса и начисленными к оплате суммами за прошлый год.

Внесенный законопроект предлагает наделить правительство столицы полномочиями по установлению особенностей определения размера платы за отопление, исходя из объемов потребления сразу за несколько лет. Таким образом получится избежать резких скачков размера оплаты при чередовании холодных и теплых зим. Мера также позволит уйти от корректировки платежей в конце года. Граждане смогут рассчитывать размер оплаты заранее, так как платежи будут равномерно распределяться в течение 12 месяцев. Нововведение не скажется на объемах предоставляемого тепла.

В апреле россиянам рассказали о получении компенсации за отключение отопления. По словам адвоката Александра Зорина, на выплату можно рассчитывать в том случае, если период без предоставления тепла превысит сутки.