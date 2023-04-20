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23:59, 20 апреля 2023Мир

Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку

Спецпосланник МИД Нидерландов ван Дартел назвал украинцев русскими и подал в отставку

Фото: Unsplash

В МИД Нидерландов сообщили об уходе в отставку спецпосланника ведомства по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рона ван Дартела из-за его пророссийских высказываний. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

В МИД пояснили, что дипломат уходит в отставку «после своих заявлений в книге Жерара Дилессена».

Отмечается, что еще до своего назначения на пост спецпосланника ван Дартел дал комментарий для книги Дилессена, заявив, что «украинцы — это тоже русские. По его словам, никто не должен забывать об этом, «такова реальность». Также спецпосланник МИД обратил внимание на наивность мировых политиков в отношении Москвы.

Марина Совина
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