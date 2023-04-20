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17:55, 20 апреля 2023Россия

В Москве пенсионер едва не задушил внука из-за бутылки вина и умер в полиции

MK.RU: на юго-западе Москвы пенсионер едва не задушил внука из-за вина и умер в полиции

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На юго-западе Москвы пенсионер едва не задушил пятилетнего внука из-за бутылки вина и умер в полиции. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, жительница столицы услышала крики сына из комнаты своего 67-летнего отца. Вместе с супругом женщина вбежала туда и увидела ребенка, держащегося за шею.

Мальчик рассказал, что во время игры забрался на кресло. Это разозлило пожилого мужчину, он схватил внука за шею и выволок на середину комнаты. Когда дочь стала интересоваться у пенсионера, зачем он так поступил с ребенком, тот ничего не ответил.

Женщина решила вызвать сотрудников полиции. Правоохранители предложили всем сторонам скандала проехать в отдел. Пенсионера для опроса определили в один кабинет, а москвичку с мужем и сыном — в другой.

Спустя какое-то время из кабинета, где находился пожилой мужчина, раздались крики о помощи инспектора по делам несовершеннолетних. Когда туда прибежали родственники, то обнаружили, что инспектор пытается удержать пенсионера, который, вероятно, стал падать. Его усадили обратно на стул, затем он перестал дышать.

Дочь разъяснила, что ее отец боролся с онкологическим заболеванием. Пенсионер проходил курс лечения. Позже выяснилось, что мужчина напал на внука из-за бутылки вина, которую спрятал за креслом. Спиртное пожилому москвичу употреблять запретили. Он испугался, что мальчик обо всем расскажет родителям.

6 марта сообщалось, что в Мурманске подростки толпой вломились в квартиру к пожилым супругам и избили их.

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Анна Щербакова
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