Медведев прокомментировал слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе

Медведев: по словам Столтенберга, Украина войдет в НАТО частями Польши, Венгрии и Румынии

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Украины в альянс «со временем» могут означать, что она присоединится к блоку в составе других стран. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Twitter.

«Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет"», — прокомментировал Медведев.

20 апреля портал The Kiyv Independent сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Издание также опубликовало кадры, сделанные на Михайловской площади в центре украинской столицы. На них видно, как Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев. Официально визит главы военного блока не анонсировали.

Во время визита глава альянса заявил, что полноправное место Украины находится в евроатлантической семье и в НАТО. Он подчеркнул, что со временем и благодаря поддержке военного блока эта цель будет достигнута.