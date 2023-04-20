Российского посла вызвали в МИД Швейцарии

Посол РФ в Берне Гармонин вызван в МИД Швейцарии из-за публикации посольства России

Посол России в Берне Сергей Гармонин вызван в МИД Швейцарии из-за публикации российского посольства о корреспонденте швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии РФ.

«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ», — заявили в посольстве России.

Ранее российское диппредставительство опубликовало пост в Twitter с осуждением позиции швейцарского журналиста.