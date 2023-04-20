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12:46, 20 апреля 2023Среда обитания

Миру предрекли новый температурный рекорд

New York Post: в 2023 или 2024 годах мир может столкнуться с температурным рекордом

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В 2023 или 2024 годах мир может столкнуться с новым температурным рекордом. Это может произойти из-за возвращения Эль-Ниньо — феномена, при котором происходит потепление вод Тихого океана, сообщает New York Post.

По данным климатологов, последние три года в Тихом океане фиксировали Ла-Нинья — феномен, с которым связано широкомасштабное охлаждение вод. Однако в скором времени океан может вернуться к противоположному явлению. «Эль-Ниньо обычно связан с рекордными температурами на глобальном уровне. Произойдет ли это в 2023 или 2024 году, пока неизвестно, но думаю, что есть такая вероятность», — предрек Карло Буонтемпо из службы по изменению климата Copernicus.

На данный момент самым жарким годом в мире был 2016-й. В последние несколько лет в мире фиксировали тенденцию к потеплению. В случае возвращения Эль-Ниньо в 2023 году может быть побит рекорд 2016-го.

Эль-Ниньо является фазой Южной осцилляции, которая представляет собой естественные колебания температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана. Это явление повторяется с нерегулярными интервалами от двух до семи лет и длится в среднем пять лет. Эль-Ниньо способствует аномально высоким температурам и засухам, от которых страдают развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства и рыболовства.

Нина Ташевская
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