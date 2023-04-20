Японский парламент получил письмо с угрозами массового убийства

Парламент Японии получил электронное письмо с угрозами об установленных бомбах

Верхняя палата японского парламента получила электронное письмо с угрозой массового убийства, пишет Sankei.

Сообщение получил отдел по связям с общественностью. В нем было сказано, что «большое количество высокоэффективных бомб и генераторов газа зарин установлены» в залах нижней и верхней палат парламента, а в 13:34 (07:34 мск) 21 апреля произойдет массовое убийство.

Отмечается, что авторы письма заявили о своей принадлежности к религиозной группировке, название которой не раскрывается, а также подчеркивали, что только «терроризм может изменить страну».

Полицейские провели обыски в помещениях, других подробностей не приводится.

В январе неизвестный позвонил из Германии и заявил о минировании самолета в Японии. На английском языке он сообщил, что в авиалайнере заложена 100-килограммовая бомба, однако впоследствии правоохранительные органы не нашли ничего подозрительного.