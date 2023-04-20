Иранская подлодка заставила всплыть американскую

Tasnim: подлодка ВМС Ирана вынудила всплыть атомную подлодку США в Ормузском проливе

Иранская подводная лодка «Фатех» вынудила атомную подлодку ВМС США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе, заявил командующий иранскими ВМС вице-адмирал Шахрам Ирани. Его цитирует иранское агентство Tasnim.

«Эта подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине и под водой, что было замечено иранской субмариной "Фатех", которая заставила американскую подлодку всплыть на поверхность», — сказал военный, добавив, что после этого «Флорида» была вынуждена изменить свой курс и покинуть воды пролива с сопровождением.

В декабре 2022 года Тегеран провел военные учения в Персидском заливе в акватории Ормузского пролива у берегов ОАЭ и Ирана. Заместитель командующего армией Исламской Республики Иран Хабибулла Саяри заявлял, что в учениях приняли участие пехотные, бронетанковые подразделения, ВВС и ВМС Ирана, а также активно применялись БПЛА.