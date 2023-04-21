Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:11, 21 апреля 2023Культура

Актер сериала «Мистический квест» объяснил свое увольнение плохой шуткой

Обвиненный в насилии актер Ф. Мюррей Абрахам объяснил свое увольнение плохой шуткой

Фото: M10s / TheNews2 / Imago / Globallookpress.com

Актер сериала «Мистический квест» Ф. Мюррей Абрахам, ранее обвиненный в сексуальных домогательствах, объяснил свое увольнение из проекта плохой штукой. Об этом сообщает Variety.

Артист публично извинился перед членами съемочной группы. «Хотя я никогда не собирался никого обидеть, я рассказывал анекдоты, не более того, чем расстраивал некоторых своих коллег, и в результате потерял прекрасную работу с замечательными людьми. Благодаря этому опыту я вырос в своем понимании, и я надеюсь, что они простят меня», — заявил Ф. Мюррей Абрахам.

Ранее стало известно, что актер был уволен из сериала «Мистический квест» после обвинений в насилии. Абрахам, который также является звездой сериала «Белый лотос», ушел из проекта Apple TV+ в апреле прошлого года, после того как против него было выдвинуто как минимум две обвинения.

По словам источника, первый инцидент привел к тому, что актеру вынесли предупреждение и сказали держаться подальше от некоторых актрис проекта. После того как до создателя шоу Роба Макэлхенни была доведена информация о втором инциденте, Абрахама уволили.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в июле
Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Емельяненко
Арестованного за госизмену россиянина заподозрили в подготовке теракта
Россиянам назвали главную причину мужского облысения после 40 лет
Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео
Раскрыт вред расщепляющих фукозу кишечных бактерий
В Москве двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и выжила
Бывший европейский министр и более 60 туристов застряли на вершине горы
ФСБ раскрыла детали готовившегося СБУ покушения на мэра Горловки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.