Актер сериала «Мистический квест» объяснил свое увольнение плохой шуткой

Обвиненный в насилии актер Ф. Мюррей Абрахам объяснил свое увольнение плохой шуткой

Актер сериала «Мистический квест» Ф. Мюррей Абрахам, ранее обвиненный в сексуальных домогательствах, объяснил свое увольнение из проекта плохой штукой. Об этом сообщает Variety.

Артист публично извинился перед членами съемочной группы. «Хотя я никогда не собирался никого обидеть, я рассказывал анекдоты, не более того, чем расстраивал некоторых своих коллег, и в результате потерял прекрасную работу с замечательными людьми. Благодаря этому опыту я вырос в своем понимании, и я надеюсь, что они простят меня», — заявил Ф. Мюррей Абрахам.

Ранее стало известно, что актер был уволен из сериала «Мистический квест» после обвинений в насилии. Абрахам, который также является звездой сериала «Белый лотос», ушел из проекта Apple TV+ в апреле прошлого года, после того как против него было выдвинуто как минимум две обвинения.

По словам источника, первый инцидент привел к тому, что актеру вынесли предупреждение и сказали держаться подальше от некоторых актрис проекта. После того как до создателя шоу Роба Макэлхенни была доведена информация о втором инциденте, Абрахама уволили.