Врач предупредил об анатомических изменениях половых органов из-за воздержания

Сексолог Кульгавчук: из-за отсутствия половой жизни у мужчин может уменьшиться пенис

Из-за воздержания у мужчин и женщин могут начаться анатомические изменения половых органов, предупредил врач-сексолог Евгений Кульгавчук. О последствиях отсутствия половой жизни он рассказал в интервью радио Sputnik.

Кульгавчук указал на то, что в теле человека должны работать все органы, в противном случае их функции угасают, а мышцы без движения атрофируются. Он предупредил, что от воздержания у мужчин может уменьшиться пенис. «У мужчин кавернозные тела теряют эластичность, многие даже визуально отмечают уменьшение размеров. У женщин порой истончается слизистая оболочка половых органов, особенно в возрасте, что может приводить к болезненным ощущениям во время интимной близости», — сказал он.

При этом, добавил сексолог, в жизни каждого человека бывают периоды без интимных отношений. Если они длятся месяцы, продолжил Кульгавчук, человеку нужно задуматься о реабилитации и восстановлении. «Порой время работает против нас. Особенно важно не допускать длительных периодов воздержания после 40 лет. Дело в том, что адаптивные механизмы в этом возрасте начинают работать хуже, и восстановление всех функций становится непростой работой», — заключил Кульгавчук.

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