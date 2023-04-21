50-летняя косметолог с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

50-летняя косметолог Кэт Джеймс: сохранить молодость кожи помогут коллаген и отшелушивание

Косметолог, визажист и блогерша Кэт Джеймс с моложавой внешностью из Малибу, США, раскрыла секрет красоты. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 847 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах 50-летняя женщина предстала в бежевом свитере и с объемной у корней укладкой. Также она подчеркнула глаза темно-коричневой подводкой, накрасила ресницы черной тушью и нанесла на губы нюдовую помаду. При этом инфлюэнсерша продемонстрировала на камеру гладкую кожу лица с незначительными возрастными изменениями.

По словам эксперта, сохранять привлекательность ей помогают регулярное отшелушивание кожи и использование солнцезащитного крема. «Все равно, где вы живете, хоть на Северном полюсе, вы должны наносить его ежедневно», — призвала специалистка. В то же время она указала на важность увеличения выработки коллагена, посоветовав прибегнуть к микронидлингу (косметологическая процедура, в рамках которой с помощью тонких игл под кожу вводятся лечебные препараты — прим. «Ленты.ру»), радиочастотному лифтингу и лазерному воздействию.

Ранее 81-летняя американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты своей молодости. Так, она придерживается правильного питания и занимается пилатесом три раза в неделю. Кроме того, Стюарт отметила, что как минимум раз в неделю катается на лошади.