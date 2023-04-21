Стало известно о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск

WP: США призывали Киев оставить Артемовск из-за возможного окружения украинских войск

США предупреждали Украину о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) и предлагали оставить город. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы разведки Соединенных Штатов.

Отмечается, что оценки американской стороны были «мрачными» уже в январе. По данным издания, в документах с пометкой «совершенно секретно» сообщалось, что «устойчивые» успехи России поставили под угрозу способность Украины удерживать город. Также США предупреждали, что украинские войска могут оказаться «под угрозой окружения, если не отступят в течение следующего месяца».

Также в другом документе американской разведки подробно рассматриваются способы использования Киевом передовых боеприпасов, информационных кампаний, а также противодронных технологий для того, чтобы «наложить будущие издержки» на российскую сторону.

Издание сообщает, что Вашингтон также призывал Киев подорвать боевой дух российских войск и предлагал наносить удары по российским силам с помощью «улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения» — сочетания артиллерии и ракет класса «земля-воздух».

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

9 апреля высокопоставленный источник разведки сообщил в интервью The New York Times, что утечка данных о положении Вооруженных сил Украины грозит навредить отношениям США с союзниками в Европе. По его словам, обнародование информации было болезненным, и этот факт может ограничить обмен разведданными.