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20:40, 21 апреля 2023Среда обитания

В Нью-Йорке продадут дом беседовавшей с Ельциным американской журналистки

В Нью-Йорке выставили на продажу дом американской журналистки Барбары Уолтерс

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В Нью-Йорке выставили на продажу дом, где жила американская телеведущая, журналистка Барбара Уолтерс, которая в 1991 году взяла интервью у первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает New York Post.

Дом находится в элитном жилом районе Верхний Ист-Сайд. За объект попросили 19,75 миллиона долларов. Беседовавшая со многими известными людьми журналистка проживала в нем с 1989 года вплоть до своей смерти в декабре 2022-го. Интерьер сохранили нетронутым — все находится на тех же местах, как и при жизни Уолтерс.

В распоряжении новых владельцев окажется пять спален, столько же ванных комнат, просторное фойе, гостиная с роялем, библиотека, столовая и гардеробная. Из окон открывается вид на Центральный парк. Особенностью комнат служат потолки высотой три метра.

Уолтерс умерла на 94-м году жизни. Она работала на телеканале ABC с 1976 года, где начинала соведущей шоу Today. За время карьеры она побеседовала со всеми американскими президентами, начиная с Ричарда Никсона. Телеведущая стала первым журналистом из США, который беседовал с российским главой Владимиром Путиным.

Нина Ташевская
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