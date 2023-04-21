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20:42, 21 апреля 2023Россия

Появились фото обломков сбитого в Курской области беспилотника

Курский губернатор Старовойт опубликовал снимки обломков сбитого беспилотника

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал снимки, на которых запечатлены обломки сбитого пограничниками беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе. Это все, что от него осталось. Спасибо, парни!» — подписал кадры глава региона.

На фото видны небольшие куски разрушенного беспилотника. На одном из элементов виднеется обгоревшая часть инструкции на английском языке.

Ранее стало известно, что пограничники сбили украинский БПЛА самолетного типа из автомата в небе в Суджанском районе Курской области. Беспилотнику удалось пролететь от границы всего 500 метров.

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Никита Абрамов
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