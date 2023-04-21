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17:22, 21 апреля 2023Россия

Россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына в воспитательных целях

Жительница Костромской области учила 14-летнего сына пить алкоголь

Фото: dan.nikonov / Shutterstock / Fotodom

В Костромской области женщина месяцами спаивала 14-летнего сына. Свои действия она объяснила особым подходом к воспитанию подростка, сообщает региональный главк МВД России.

Жительница Галича хотела научить сына употреблять крепкие алкогольные напитки. «Лучше со мной, чем непонятно с кем на улице», — приводит ее слова пресс-служба областного главка полиции. В сообщении отмечается, что поводы к застольям россиянка находила сама.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя (статья 151 УК России). В случае признания судом ее вины горожанке грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

В феврале 19-летняя жительница Подмосковья совратила двух подростков. Она позвала мальчиков в гости на вечеринку и проследовала за ними в отдельную комнату. Ранее девушку привлекали к ответственности за спаивание несовершеннолетних.

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Алан Босиков
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