Андрей Белоусов обозначил векторы развития производства беспилотников

Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провел стратегическую сессию с российскими производителями беспилотных авиационных систем (БАС). О работе над национальным проектом по развитию БАС рассказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, также с докладом выступил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Участие в стратегической сессии приняли производители беспилотных авиационных систем, представители заказчиков и эксплуатантов БАС, научных институтов, научно-производственных и инновационных центров, а также представители Минтранса России, Минфина России, Минобрнауки России, Минсельхоза России и других ведомств.

Андрей Белоусов напомнил о том, что задачу сформировать полноценную отрасль беспилотных авиационных систем поставил президент Российской Федерации.

«Это задача сложная, комплексная и состоит, по сути, из решения ряда крупномасштабных проблем. Первая и центральная – это консолидация производителей и создание системы кооперации и технологического обеспечения производства БАС. Вторая масштабная проблема, которую нужно решить — это снятие регуляторных ограничений, которые сегодня препятствуют формированию рынков использования БАС и услуг, предоставляемых с помощью беспилотников. Такие рынки в других странах существуют и хорошо развиты; это в первую очередь обеспечение работы сельского хозяйства, это перевозка грузов, это аэрофотосъемка и киносъемка, это контроль за состоянием линейных объектов строительства и другие сферы. У нас эти области крайне неразвиты, потому что отсутствуют правила, по которым могут функционировать хозяйствующие субъекты. Третья проблема — создание современной комфортной системы сертификации, снятие регуляторных ограничений, связанных с функционированием наземной инфраструктуры, и ряд других вопросов, связанных с обеспечением безопасности полетов, эксплуатации БАС. Четвертая проблема, которую нужно решить — это вопрос подготовки кадров, который нам нужно начинать фактически с нуля. Работа над этими проблемами идет постоянно, в том числе в рамках рабочих групп. Уже сформирован национальный проект по развитию БАС, в ближайшее время будем докладывать президенту о состоянии работ», — рассказал первый вице-премьер.

Помочь решить эти проблемы и обеспечить серийное производство и использование беспилотников в нашей стране должен национальный проект по развитию этой сферы – его необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года. По словам заместителя Министра промышленности и торговли России Василия Шпака, для формирования этого документа была организована работа ряда экспертов.

Так, по словам замминистра, в профильные рабочие группы по разработке национального проекта вошли в общей сложности более 250 человек из 70 организаций. Сегодня уже создан проекта паспорта нацпроекта, в рамках которого сейчас мы формируется 4 федеральных проекта.

Два из них — «Стимулирование спроса на отечественные БАС» и «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» — в ведении Минпромторга. «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС» возьмет на себя Минтранс. За «Кадры для беспилотных авиационных систем» будет отвечать Минобрнауки.

«Целью федерального проекта по стимулированию спроса на БАС мы видим рост запроса рынка на отечественные беспилотники и оказываемые услуги. Мы должны сформировать новые сегменты рынка, стимулируя использование систем и комплектующих российского производства. В период до 2030 года ожидаем рост емкости рынка до 180 тысяч. БАС с достижением доли российского производства на уровне 70 процентов», — подчеркнул замглавы Минпромторга России.

Участники стратсессии озвучили предложения о формировании сети научно-производственных центров в сфере БАС, создании специализированной системы сертификации, об использовании БАС в сельском хозяйстве, а также о возможности тестировать беспилотники на специальных площадках в крупных городах. Андрей Белоусов подчеркнул, что предложения отрасли будут отработаны при подготовке нацпроекта.

«Нацпроект — основная системообразующая конструкция для развертывания всей работы. Минпромторг уже провел определенные подготовительные мероприятия, есть понимание уровня локализации производства компонентов и двигателей. Сразу отмечу, что необходимо будет сделать отдельную программу по компонентам — аналогичную той, которая у нас есть по автокомпонентам», — отметил первый вице-премьер.

Он добавил, что национальный проект по развитию отрасли беспилотников должен быть систематизирован по нескольким ключевым пунктам. В их числе гарантированный спрос со стороны государства и госкомпаний, схема кооперации, унификация стандартов, технологические карты (и связанная с ними линейка НИОКР), а также меры господдержки.

Андрей Белоусов поручил отдельно отработать возможность запуска дополнительных инструментов, предложенных участниками стратсессии.

