Стали известны подробности гибели детектива в отеле в Петербурге

Частный детектив, тело которого нашли в отеле в Петербурге, перед гибелью связал жену

Стали известны подробности гибели частного детектива в отеле в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что мужчина расстался с женой еще три месяца назад. 15 февраля супруга переехала и стала жить в отеле. Мужчина вычислил ее местонахождение, ворвался в номер и связал. После этого он направился за оружием.

В этот момент женщина смогла вырваться, перелезть по перилам в другой номер, спуститься к администратору и вызвать полицию. Когда на место приехали сотрудники МВД, они нашли тело детектива с огнестрельным ранением в области груди.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.