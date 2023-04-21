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10:51, 21 апреля 2023Россия

Детектива нашли мертвым в отеле Петербурга после попытки убить бывшую жену

РЕН ТВ: в отеле в Санкт-Петербурге нашли тело частного детектива, пытавшегося убить жену

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в номере отеля на улице Академика Павлова нашли тело частного детектива. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, незадолго до смерти у погибшего произошла ссора с бывшей супругой. По словам женщины, мужчина связал ее и пытался убить. Однако пленнице удалось освободиться и выбраться через окно, пока детектив отходил за ножом. Она обратилась к администратору отеля, которая, вероятно, и вызвала полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов зашли в номер отеля, то мужчина был уже мертв. По данным авторов материала, частный детектив мог покончить с собой после того, как, вернувшись, не обнаружил бывшую жену.

Ранее житель Санкт-Петербурга задушил жену на глазах у двоих детей шести и тринадцати лет, после чего попытался покончить с собой. По предварительным данным, между супругами произошел конфликт на почве намерений женщины подать на развод из-за избиений и унижений.

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Константин Лысяков
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