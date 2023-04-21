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08:57, 21 апреля 2023Россия

Число пострадавших при падении авиабомбы в Белгороде возросло

Губернатор Гладков заявил о трех пострадавших при падении авиабомбы Су-34 в Белгороде

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Число пострадавших при падении боеприпаса российского самолета Су-34 в Белгороде увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших при падении авиабомбы в российском городе. Тогда он заявлял, что одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу, другая получила ссадины, но от госпитализации отказалась.

«Одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших», — написал губернатор.

По сообщению Гладкова, пятиэтажный дом рядом со местом взрыва решили расселить. Часть его жителей уехали к родственникам, других россиян поселили в гостинице «Амакс», где их обеспечили питанием. В ближайшее время специалисты изучат несущие конструкции и начнут восстановительные работы.

Глава Белгородской области добавил, что для ликвидации последствий взрыва на проезжей части в городе нужно выполнить большой объем работ — их должны завершить к концу недели.

Взрыв в Белгороде на улице Ватутина произошел вечером в четверг, 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка», на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

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Анастасия Шейкина
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