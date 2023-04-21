Китай решил создать кибероружие для захвата контроля над спутниками врага

FT: по данным Пентагона, КНР создает кибероружие для захвата контроля над спутниками врага

Власти Китая решили создать высокотехнологичное кибероружие для захвата контроля над спутниками врага, чтобы сделать их бесполезными для передачи данных и наблюдения в военное время. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слитые в интернет секретные документы Пентагона.

По оценкам американской разведки, этот проект является главной целью КНР по контролю за информацией. Так, кибератаки Пекина могут имитировать сигналы операторов, которые получают иностранные спутники. Это позволит либо полностью управлять ими, либо создавать сбой в важные моменты в ходе боев.

Отмечается, что контроль над спутникам позволит китайским силам лишить его возможности поддерживать системы связи, вооружения, наблюдения и разведки. В Пентагоне и ЦРУ не стали комментировать эти данные.

Ранее FT со ссылкой на слитые документы писало, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» в начале 2023 года предпринимала попытки купить оружие у Китая. Отмечалось, что ЧВК запрашивала боеприпасы и оборудование, однако Пекин не согласился сотрудничать.