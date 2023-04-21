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14:05, 21 апреля 2023Силовые структуры

Замминистра российского региона обвинили в халатности из-за бродячих собак

СКР предъявил обвинение замминистра сельского хозяйства Саратовской области из-за собак

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в халатности, которая привела к нападениям бродячих собак, бывшему начальнику управления ветеринарии правительства Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Речь идет о замминистра сельского хозяйства региона Алексее Молчанове, который прежде занимал пост главы управления ветеринарии, уточняет «МК».

В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

По данным СКР, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по организации отлова, стерилизации и вакцинации бродячих собак на территории Саратова. Он снижал численность животных, подлежащих отлову, что привело к ненадлежащему финансированию.

Также расследуется ряд уголовных дел о халатности должностных лиц органов местного самоуправления.

Жители Саратова жаловались, что город оккупировали бродячие собаки, которые нападают на людей.

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Любовь Ширижик
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