bnMAP.pro: в Москве резко вырос спрос на новостройки премиум- и бизнес-класса

В марте 2023 года москвичи резко заинтересовались новостройками для богатых: объем сделок с первичным жильем премиум-сегмента вырос вдвое по сравнению с февралем, а с объектами бизнес-класса — на 60 процентов. Такие данные приводят аналитики bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

По данным аналитиков, в первый месяц весны в столице приобрели 9,4 тысячи квадратных метров премиальных квартир и апартаментов, а также 98,4 тысячи квадратных метров жилья бизнес-класса. Показатели стали рекордными с марта 2022-го. Скачок спроса аналитики связывают с расширением застройщиками инструментов продаж и общей активизацией состоятельных покупателей.

Ранее сообщалось, что дорогое жилье в Москве подешевело. Так, средняя стоимость одного квадратного метра в премиальных новостройках снизилась на 3,1 процента за год.

