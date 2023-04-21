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12:52, 21 апреля 2023Среда обитания

Москвичи резко заинтересовались новостройками для богатых

bnMAP.pro: в Москве резко вырос спрос на новостройки премиум- и бизнес-класса

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В марте 2023 года москвичи резко заинтересовались новостройками для богатых: объем сделок с первичным жильем премиум-сегмента вырос вдвое по сравнению с февралем, а с объектами бизнес-класса — на 60 процентов. Такие данные приводят аналитики bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

По данным аналитиков, в первый месяц весны в столице приобрели 9,4 тысячи квадратных метров премиальных квартир и апартаментов, а также 98,4 тысячи квадратных метров жилья бизнес-класса. Показатели стали рекордными с марта 2022-го. Скачок спроса аналитики связывают с расширением застройщиками инструментов продаж и общей активизацией состоятельных покупателей.

Ранее сообщалось, что дорогое жилье в Москве подешевело. Так, средняя стоимость одного квадратного метра в премиальных новостройках снизилась на 3,1 процента за год.

Нина Ташевская
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