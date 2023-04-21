Дорогое жилье в Москве подешевело

«Метриум»: квадратный метр в премиальных новостройках Москвы подешевел на 3,1%

За год квадратный метр в премиальных новостройках Москвы подешевел на 3,1 процента. О том, что цены на дорогое первичное жилье в столице снизились, передают «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

Эксперты отметили, что в течение года средняя стоимость «квадрата» новых апартаментов премиум-класса уменьшалась, а квартир — росла. При этом оба вида объектов в среднем потеряли 1,2 квадратного метра площади, что сделало их доступнее.

По итогам первого квартала 2023 года средний бюджет покупки премиального жилья в Москве сократился на 1,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом и составил 47,1 миллиона рублей. Всего в январе-марте в столице было заключено 700 сделок с новостройками премиум-класса — на 14,3 процента больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

Большая часть премиальной недвижимости находится в северо-западной части Москвы: на САО, СЗАО и ЗАО приходится 57 процента всех объектов. Еще 20 процентов сосредоточено в центральном округе.

При этом на рынке сохраняется избыток предложения. «Обширные скидочные программы, характерные для более бюджетных сегментов, все чаще начинают предлагаться девелоперами и в премиальных проектах. Это позволяет сдерживать цены и привлекать покупателей», — рассказала директор по развитию «Метриум» Наталья Сазонова.

Ранее сообщалось, что объем предложения элитных новостроек в Москве за первый квартал текущего года вырос на 14 процентов по сравнению с прошлым кварталом. За год показатель увеличился на 90 процентов.