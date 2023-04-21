Le Monde: Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов над Белоруссией

Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов беспилотников и военной авиации над Белоруссией. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

По информации издания, Киев запросил у Парижа DTED (Digital Terrain Elevation Data) — цифровую карту территории Белоруссии. Она необходима для подготовки боевых задач на малых высотах, исполнению которых может помешать рельеф местности. DTED описывает рельеф, препятствия и расположение средств ПВО.

Газета пишет, что французская сторона заверила Украину в продолжении поддержки в оборонительных действиях, но отказалась прямо или косвенно участвовать в операциях на территории других стран. Отмечается, что Киев обратился с похожей просьбой и к другим западным странам.

Ранее Bloomberg писало, что стремление президента Франции Эммануэля Макрона разработать план по мирному урегулированию на Украине совместно с Китаем вызвало критику у ряда западных чиновников и политиков. Так, они считают, что подобные усилия преждевременны.