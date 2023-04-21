Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 21 апреля 2023Мир

Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов над Белоруссией

Le Monde: Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов над Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов беспилотников и военной авиации над Белоруссией. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

По информации издания, Киев запросил у Парижа DTED (Digital Terrain Elevation Data) — цифровую карту территории Белоруссии. Она необходима для подготовки боевых задач на малых высотах, исполнению которых может помешать рельеф местности. DTED описывает рельеф, препятствия и расположение средств ПВО.

Газета пишет, что французская сторона заверила Украину в продолжении поддержки в оборонительных действиях, но отказалась прямо или косвенно участвовать в операциях на территории других стран. Отмечается, что Киев обратился с похожей просьбой и к другим западным странам.

Ранее Bloomberg писало, что стремление президента Франции Эммануэля Макрона разработать план по мирному урегулированию на Украине совместно с Китаем вызвало критику у ряда западных чиновников и политиков. Так, они считают, что подобные усилия преждевременны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Турции предрекли пересмотр стратегии поддержки Украины США
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына в воспитательных целях
Госдуме предложили умерщвлять бездомных собак после нападения в Оренбурге
В России создали противодроновое ружье «Степашка»
Послание в бутылке провело 812 дней в океане и вернулось к отправительнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.