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16:30, 21 апреля 2023Мир

Угодившему в скандал вице-премьеру Великобритании нашли замену

Правительство Великобритании назначило Даудена замминистра вместо Доминика Рааба

Фото: Toby Melville / Reuters

Вице-премьеру Великобритании Доминику Раабу, угодившему в скандал, нашли замену — его должность занял Оливер Дауден, передает Reuters.

Уточняется, что правительство королевства назначило Даудена вице-премьером после того, как Рааб подал в отставку.

Доминик Рааб решил уйти со своего поста после расследования и обвинений в неподобающем поведении в его адрес. Это случилось после того, когда не менее 24 госслужащих подали на него жалобы. Они утверждали, что Рааб «принижал достоинство», а также вел себя грубо и агрессивно.

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Анастасия Заикина
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