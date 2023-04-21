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15:54, 21 апреля 2023Мир

В России назвали незаконными санкции Британии после приговора Кара-Мурзе

Посольство РФ назвало незаконными санкции, введенные Британией после приговора Кара-Мурзе
СюжетСанкции против России:

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Посольство России в Лондоне считает незаконными санкции, которые Великобритания ввела после вынесения приговора оппозиционеру и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом говорится в комментарии, который поступил в ТАСС.

«Подчеркиваем незаконный и юридически ничтожный характер введенных Соединенным Королевством в одностороннем порядке "санкций", противоречащих основам международного права», — сказано в нем.

Произошедшее в диппредставительстве назвали «показной акцией» и «очередным недружественным шагом» Лондона против Москвы. В посольстве заявили, что таким образом власти Великобритании пытаются вмешаться в работу правосудия в России и оказать влияние на решение, которое ранее приняли судебные органы страны.

21 апреля Великобритания ввела санкции против пяти граждан России в связи с приговором Кара-Мурзе. В их числе — следователи по делу оппозиционера Андрей Задачин и Денис Колесников, сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев и Александр Самофал, а также судья Елена Ленская, которая вынесла публицисту приговор.

17 апреля Владимиру Кара-Мурзе назначили 25 лет колонии строгого режима. Политика признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией, государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России.

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Полина Матюхина
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