Раскрыты примерные сроки восстановления поврежденных взрывом квартир в Белгороде

Замглавы Белгорода Голиков: разрушенные взрывом квартиры планируется восстановить в июле

Власти Белгорода планируют в июле восстановить пять квартир в доме на улице Шаландина, которые были повреждены взрывом. Примерные сроки в пятницу раскрыл заместитель главы города Василий Голиков во время встречи с жильцами дома, пишет ТАСС.

«По предварительным расчетам, работы по этим пяти квартирам, общестроительные и отделочные, должны быть завершены в июле 2023 года. Более точная дата будет определена, когда будет разработана более точная проектно-сметная документация», — сказал замглавы Белгорода.

Еще пять квартир получили незначительные повреждения, отметил заммэра. Уже 22 апреля будет готово экспертное заключение по результатам обследования состояния дома. Помимо этого, специалисты занимаются оценкой повреждений восьми автомобилей.

Взрыв в Белгороде на улице Ватутина произошел вечером в четверг, 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина, на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.